Ипотечное пике: выдача льготных кредитов в России рухнула вдвое за месяц

Российский рынок ипотечного кредитования столкнулся с резким охлаждением в феврале 2026 года. По данным ПАО «Дом.РФ», объем выдачи займов с государственной поддержкой сократился в два раза по сравнению с январем, составив 165 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Это падение спровоцировало снижение общих показателей ипотечного рынка на треть — до 285 млрд рублей, что стало вторым минимальным результатом за последние три года. Основной причиной отрицательной динамики эксперты называют вступление в силу новых жестких ограничений по программам семейной ипотеки.

В результате доля льготных кредитов в общем объеме выдач опустилась ниже 58%, достигнув самого низкого значения с лета 2024 года. Всего за месяц банки оформили немногим более 70 тыс. договоров, что в количественном выражении на 18% меньше январских показателей.

Ситуацию усугубляет стагнация в рыночном сегменте, где процентные ставки продолжают удерживаться на уровне 20% годовых. Высокая стоимость заимствований и строгие требования кредитных организаций к платежеспособности клиентов не позволяют рыночным продуктам компенсировать спад в льготном секторе.

Участники рынка прогнозируют дальнейшее сокращение объемов господдержки в ближайшие месяцы до уровня 120–150 млрд рублей, что может привести к затяжной паузе на рынке первичного жилья.

