Ипотечный бум в России: выдача кредитов взлетела на триллион рублей за три месяца

Российский рынок недвижимости переживает настоящий взрыв. За первый квартал 2026 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму триллион рублей. Это на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Особенно мощным выдался март. Только за последний месяц весны россияне оформили 76 тысяч кредитов на 325 миллиардов рублей. Прирост к марту 2025-го — 31 процент по количеству и 26 процентов по объему. Эксперты связывают такую динамику со снижением ключевой ставки и ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Люди спешат взять кредиты, пока условия не стали еще жестче.

Интересно, что рост происходит на фоне все еще высоких ставок. Аналитики предсказывают, что во втором квартале ажиотаж спадет. Но пока что ипотечный бум продолжается.

