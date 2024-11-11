Иран завершил первый этап интеграции платежных систем с Россией

Центральные банки Ирана и Российской Федерации сообщили о завершении первого этапа интеграции своих платежных систем - «Шетаб» и «Мир».

Теперь граждане Исламской Республики получили возможность снимать наличные рубли с иранских банковских карт на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Центрального банка Ирана Мостафа Гамари Вафа опубликовал в своих соцсетях видео, демонстрирующее процесс снятия наличных с иранской карты «Шетаб» при помощи NFC-технологии в банкомате ВТБ в России. Он сопроводил запись комментарием о подключении платежной системы Ирана к российской платежной системе «Мир».

Церемония официального запуска первого этапа интеграции двух платежных систем состоялась в Тегеране в присутствии главы Центрального банка Ирана Мохаммада Резы Фарзина и посла Ирана в РФ Казема Джалали. Трансляцию вел иранский телеканал SNN.

По словам Фарзина, этот проект является важным шагом на пути к дедолларизации и упрощению расчетов между Ираном и Россией. Он также отметил, что реализация проекта разделена на три этапа, и после завершения второго этапа российские туристы смогут снимать наличные в иранских банкоматах с помощью карт «Мир».

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали сообщал российским журналистам о том, что интеграция платежных систем «Мир» и «Шетаб» должна завершиться примерно через полгода. Таким образом, Иран и Россия продолжают укреплять свое финансовое взаимодействие, стремясь снизить зависимость от доллара в двусторонних расчетах.

Ранее стало известно о том, что западные банки всерьез восприняли идею Путина о платежной системе БРИКС.