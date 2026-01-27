Исторический шаг: Ереван и Баку начнут сотрудничество в энергетике

Армения и Азербайджан достигли знаковой договоренности в экономической сфере: через азербайджанскую территорию в республику начнут поставлять сжиженный газ и битум, официально подтвердило Министерство экономики Армении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На Южном Кавказе намечается серьезный сдвиг в экономических отношениях двух стран-соседей. Министерство экономики Армении сообщило о достижении принципиальной договоренности с Баку, которая открывает путь для транзита энергоресурсов. Согласно заявлению ведомства, через территорию Азербайджана в Армению будут организованы поставки сжиженного газа и нефтяного битума.

Это соглашение может стать первым реальным инфраструктурным проектом между странами после десятилетий конфликта и закрытых границ. Детали логистических маршрутов и объемы будущих поставок пока не раскрываются, однако сам факт такой кооперации сигнализирует о переходе к прагматичному экономическому диалогу.

Использование азербайджанской транзитной инфраструктуры позволит Армении диверсифицировать каналы импорта энергоносителей и, возможно, снизить логистические издержки. Для региона в целом это решение может стать важным шагом к разблокировке транспортных коммуникаций, о которой стороны говорят в рамках мирного процесса.

