Италия и Венгрия заблокировали новые санкции ЕС против нефти из России

Ряд стран Евросоюза выразили несогласие с предложением Еврокомиссии расширить санкции против российской нефти за счет ограничений в отношении иностранных портов и банков. О разногласиях внутри сообщества сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как выяснило агентство, правительства Италии и Венгрии отказываются поддерживать введение санкций против грузинского порта Кулеви. В свою очередь, Греция и Мальта обеспокоены планами наложить ограничения на индонезийский порт Каримун. Кроме того, Мадрид и Рим выступили против санкций в отношении одного из банков Кубы.

Предложения по 20-му пакету антироссийских санкций были обнародованы Еврокомиссией в начале февраля. Ключевым пунктом является полный запрет на предоставление морских услуг для транспортировки российской нефти. Пакет также предусматривает внесение в черный список еще 43 судов (общее число достигнет 640), ограничения на продажу танкеров, которые могут быть использованы для «теневого флота», и запрет на техобслуживание судов, перевозящих сжиженный природный газ.

Неделей ранее Афины и Валлетта уже блокировали предложение заменить потолок цен на российскую нефть запретом на морские услуги, опасаясь скачка цен на энергоносители. В Москве неоднократно называли санкции нелегитимными и подчеркивали их неэффективность, настаивая на отмене ограничений.

