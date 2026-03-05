Ямы по цене автобана: жителей Кубани возмутило резкое подорожание платных дорог в разгар кризиса

Госкомпания «Автодор» провела масштабную индексацию тарифов на платных автомагистралях страны, что вызвало волну недовольства среди автомобилистов Краснодарского края. Об этом сообщает «93.ru»

Повышение затронуло ключевые маршруты региона: федеральную трассу М—4 «Дон», Дальний западный обход Краснодара и новую дорогу А—289, ведущую к Крымскому мосту. Представители компании обосновали рост цен инфляционными процессами и увеличением расходов на содержание и ремонт дорожной сети.

Согласно обновленным данным, путь на легковом автомобиле от Москвы до Краснодара по трассе М—4 в будние дни теперь обходится в 5040 рублей, а в выходные цена достигает 6090 рублей. Рост составил порядка 500 рублей по сравнению с прошлым годом. Проезд по обходу краевого центра подорожал до 410 рублей. На маршруте к Крымскому мосту (А—289) тариф для легкового транспорта увеличился до 800 рублей, в то время как владельцам грузовиков придется заплатить за связанные участки более 2300 рублей.

Жители Кубани встретили новость о подорожании резкой критикой в социальных сетях. Автомобилисты указывают на неудовлетворительное состояние дорожного полотна после зимнего периода, особенно на участках в сторону Ростова-на-Дону, где образовалось большое количество ям.

