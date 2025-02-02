Канада вводит пошлины в 25% на товары из США объемом 155 млрд долларов

Глава правительства Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением на специально организованной пресс-конференции, в котором сообщил о введении дополнительных сборов в размере 25% на товары, ввозимые из Соединённых Штатов Америки. Это решение стало ответом на действия, предпринятые ранее американской стороной. Таким образом он сдержал слово ответить на не дружественные шаги соседа в отношение канадской экономики.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении торговых пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики.

Согласно документу, импортные пошлины в размере 25% будут применяться ко всем товарам из Канады, за исключением энергоресурсов, на которые ставка составит 10%.

«Сегодня вечером я объявляю, что Канада ответит на торговые действия США пошлинами в 25% на американские товары объемом 155 млрд долларов. Это будет включать немедленные пошлины на товары объемом 30 миллиардов долларов со вторника», — сообщил Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что после этого будут введены дополнительные пошлины на американские товары на сумму 125 млрд долларов в течение 21 дня. Это даст канадским компаниям время на поиск новых партнеров.

Ранее сообщалось, что Мексика ввела против США меры в ответ на введенные Трампом пошлины.