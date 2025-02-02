Мексика ввела против США меры в ответ на введенные Трампом пошлины

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения Соединёнными Штатами пошлин дала указание министру экономики Марсело Эбрарду принять меры для защиты национальных интересов. Об этом она сообщила в социальной сети X.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении торговых пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики.

Согласно документу, импортные пошлины в размере 25% будут применяться ко всем товарам из Канады, за исключением энергоресурсов, на которые ставка составит 10%.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала Шейнбаум.

Она выразила несогласие с утверждениями администрации США о связях правительства Мексики с преступными группировками и осудила возможное нарушение суверенитета страны.

Президент Мексики предложила Соединенным Штатам Америки начать борьбу с уличной продажей наркотиков и легализацией доходов от этой деятельности в пределах своей страны. Также она предложила проводить профилактические мероприятия и работать с молодёжью. Глава государства подчеркнула, что проблема употребления и распространения наркотических веществ в США, а также бесконтрольного назначения лекарственных препаратов, остается совершенно нерешенной, подчеркнула она.

«Если где-то и существует такой альянс, то на оружейных складах в США, которые продают этим преступным группировкам мощное оружие», — говорится в сообщении Шейнбаум.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару.