Кешбэк за коммуналку: сотни семей в Самарской области получили по 1000 рублей на счета

Жители Самарской области, своевременно оплатившие счета за отопление и горячее водоснабжение, получили денежное вознаграждение от энергетиков. По итогам стимулирующей акции общая сумма выплат потребителям региона составила 700 тыс. Об этом сообщает МК.

Соответствующие начисления в виде кешбэка отражены в квитанциях за февраль. Для получения бонуса участникам ежегодного конкурса необходимо было выполнить ряд условий до конца декабря прошлого года. Жителям региона требовалось полностью погасить задолженность за ресурсы, передать текущие показания приборов учета и внести рекомендованный авансовый платеж.

В Автозаводском районе Тольятти акция также распространялась на услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Таким способом ресурсоснабжающая организация мотивирует население соблюдать финансовую дисциплину.

Помимо физических лиц, в программе лояльности приняли участие около 4000 организаций Самарской области. Для юридических лиц, выполнивших обязательства по оплате, энергетики предусмотрели иную меру поощрения — полное списание начисленных ранее пеней.

Представители компании подчеркнули, что подобные инициативы позволяют существенно снизить дебиторскую задолженность в регионе и обеспечить стабильное финансирование ремонтных программ на тепловых сетях.

