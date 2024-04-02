Киргизия вслед за Арменией прекратит обслуживать российские карты «Мир»

Еще одна бывшая советская республика отказывается обслуживать карты платежной системы «Мир». Речь про Киргизию, где подтвердили изменения в беседе с РБК.

Представители киргизской платежной системы «Элкарт» официально подтвердили, что банковские карты из России «Мир» перестанут работать внутри республики. Решение объяснили влиянием американских санкций. Банки Киргизии не хотят оказаться под ограничениями как АО «Национальная Система Платежных Карт» и оператор Платежной системы «Мир».

Таким образом Киргизия «минимизирует риск вторичных санкций». Официально воспользоваться картой «Мир» в стране нельзя будет с 5 апреля. Некоторые банки прекратят обслуживание еще раньше, 3 числа.

После этой даты в Киргизии нельзя будет снять наличные в банкоматах, сделать переводы на местные карты, совершить «Миром» интернет-платежи или оплатить что-то в POS-терминалах. Для этого теперь понадобится открывать карту в местных банкоматах.

Напомним, что ранее обслуживать карты российской национальной платежной системы отказались в Армении. Официально «Мир» перестал работать в стране с 30 марта. Без изменений осталась работа лишь ВТБ-банкоматов. Представитель Кремля Дмитрий Песков связал это с давлением США.