Китайские гиганты тайно возобновляют охоту на российскую нефть

Пекин возвращается на российский нефтяной рынок, и это происходит именно сейчас, пока Запад моргает. Крупнейшие китайские энергогиганты Sinopec и PetroChina уже запустили процесс возобновления закупок нефти из РФ. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства в нефтеторговле утверждают: трейдинговые подразделения госкомпаний на этой неделе уже контактировали с поставщиками. Официальных контрактов пока не подписано, но, по словам инсайдеров, это вопрос ближайших дней . Китайцы спешат вскочить в уходящий поезд — 30-дневное окно послабления санкций США, начавшееся 12 марта, работает как часы. Оно распространяется на танкеры, которые уже загружены и находятся в море.

Главный козырь России — цена. Несмотря на скачок котировок после начала войны в Иране, наша нефть сорта ESPO с доставкой в конце апреля предлагается с премией всего $8 к июльскому Brent. Для сравнения: бразильская Tupi идет с наценкой $12–15 . Разница колоссальная.

Интересная деталь: некоторые независимые китайские НПЗ (так называемые «чайники») уже готовы перепродавать свои запасы российского сырья госкомпаниям — это выгоднее, чем самим гнать бензин при нынешних ценах. Так что схема работает безотказно.

