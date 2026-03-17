Киев впервые официально раскрыл численность своего военного контингента на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что в странах Персидского залива уже работают 201 украинский специалист. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Зеленского, речь идет не просто о наблюдателях, а о военных экспертах, которые помогают местным властям противостоять воздушным угрозам. Украинцы уже дислоцированы в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте. Интересно, что Зеленский назвал точную цифру спустя всего несколько дней после того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины провел в регионе серию переговоров.

В Киеве заявляют: Украина готова наращивать присутствие, если поступит соответствующий запрос. В обмен на свою экспертизу украинская сторона рассчитывает на получение дефицитных ракет для систем ПВО.

Ранее во Франции предрекли крах страны из-за вступления Украины в ЕС.