«Китайский десант» в Британии: кроссовер Jaecoo J7 впервые в истории обошел Ford, Nissan и Kia по продажам

Автомобильный мир перевернулся. В марте 2026 года в Великобритании случилось то, что еще пару лет назад казалось фантастикой: китайский кроссовер занял первое место по продажам. Модель Jaecoo J7 разошлась тиражом в 10 064 экземпляра. Это больше, чем у традиционных лидеров — Ford Puma (9193), Nissan Qashqai (8718) и Kia Sportage (7310). Британцы, известные своим консерватизмом, дружно проголосовали рублем за «китайца». Об этом сообщает Autonews.

Причем 85 процентов продаж пришлось на плагин-гибрид с системой Super Hybrid. Цена такого автомобиля в Соединенном Королевстве — £35 175 (около 3,67 млн рублей). Бензиновая версия стоит от £29 105 (чуть больше 3 млн). Бренд Jaecoo появился в Британии только осенью 2025 года и с тех пор стабильно входит в топ-10. А теперь — и на вершине.

В России Jaecoo J7 продается с сентября 2023 года. У нас он комплектуется 1,6-литровым мотором, «роботом» и полным приводом. В конце 2025-го модель обновилась, получив дизайн, напоминающий Range Rover. Спрос на марку в РФ тоже растет: в марте 2026-го продажи Omoda и Jaecoo составили 4701 автомобиль (+45% к прошлому году), а доля рынка превысила 3,8%.

