Конец ИИ-лихорадке: крупнейшие ИТ-гиганты мира потеряли сотни миллиардов долларов капитализации

Наиболее заметное падение зафиксировано у Microsoft: с начала года акции компании снизились примерно на 17%, что лишило корпорацию $613 млрд рыночной стоимости. Текущая оценка гиганта опустилась до $2.98 трлн. Эксперты связывают это с высокими рисками ИИ-бизнеса и усиливающейся конкуренцией со стороны модели Gemini от Google и агента Claude Cowork от Anthropic. Аналогичная ситуация наблюдается у Amazon, чьи котировки упали почти на 14% после новостей о планах увеличить капитальные вложения в инфраструктуру более чем наполовину.

Отрицательную динамику также демонстрируют Nvidia, Apple и Alphabet. С начала 2026 года их капитализация сократилась на $89.67 млрд, $256.44 млрд и $87.96 млрд соответственно. Инвесторы перенаправляют средства в компании с более понятными бизнес-моделями и производственными активами. Так, рыночная стоимость TSMC увеличилась на $293.89 млрд, Samsung Electronics — на $272.88 млрд, а ритейлер Walmart прибавил $179.17 млрд, достигнув оценки в $1.07 трлн.

Ранее ученые заявили о росте сексуальной изоляции людей из-за соцсетей.