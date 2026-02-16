Америке грозит сексуальное вымирание: ученые винят соцсети, порно и ИИ-партнеров

По данным New York Post , США столкнулись с резким ростом сексуальной изоляции: треть мужчин и каждая пятая женщина не имели секса в течение года. Ученые связывают это с влиянием соцсетей, технологий и изменениями в окружающей среде.

Секс-нейробиолог Дебра Со в книге Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy утверждает, что соцсети формируют нереалистичные ожидания от партнеров. По ее словам, они убеждают мужчин, что популярные инфлюенсеры могут ими заинтересоваться, а женщин — выбирать только очень высоких и богатых мужчин.

«Нашей эволюционной психологии трудно осмыслить возможность за один раз просматривать сотни потенциальных партнеров», — отмечает она влияние дейтинг-приложений.

Избыток выбора, по мнению исследовательницы, подавляет естественные механизмы формирования отношений.

Среди других факторов Со называет доступность порнографии, которая, по ее мнению, искажает сексуальность молодежи, а также развитие ИИ-партнеров, способных полностью подстраиваться под желания пользователя.

«Это потенциально очень опасно… многие могут со временем предпочесть ИИ реальному человеку», — предупреждает она.

Дополнительную тревогу вызывают гормональные изменения, связанные с химическими веществами в окружающей среде и пластике, которые могут влиять на фертильность и поведение.

Со подчеркивает, что людям необходимы живое общение и близость: попытки заменить их технологиями могут привести к снижению рождаемости и разрушению социальных связей.

