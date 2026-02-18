Конец «серых» схем: Росаккредитация начала массово отзывать новые сертификаты стран ЕАЭС

Российские власти перешли к активной фазе борьбы с «серым» импортом и небезопасной продукцией, попадающей на рынок через партнеров по ЕАЭС. Об этом сообщает «РБК».

В феврале 2026 года Росаккредитация запустила алгоритм автоматического отзыва новых сертификатов соответствия, выданных подозрительными органами сертификации в отдельных странах союза.

Цель ведомства — «закрыть лакуны», позволявшие ввозить в Россию товары без должного контроля качества. Речь идет прежде всего об органах, которые систематически игнорируют требования безопасности и создают условия для недобросовестной конкуренции.

Несмотря на опасения предпринимателей, распространяемые в соцсетях, эксперты Росаккредитации уверяют: паники вокруг параллельного импорта быть не должно. Процедура направлена исключительно на отсечение «бумажных» лабораторий, которые выдают документы без реальных испытаний продукции. Тем не менее, импортерам рекомендуют тщательнее выбирать партнеров по сертификации, чтобы избежать автоматической блокировки поставок на границе.

