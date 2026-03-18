Россия выдержит: разведсообщество США представило сенату прогноз по устойчивости к санкциям

Американское разведывательное сообщество в свежем докладе констатировало неэффективность санкционной политики Запада в отношении Москвы. В ежегодном докладе, подготовленном к слушаниям в комитете по разведке Сената США, аналитики пришли к выводу, что Россия, вероятнее всего, сохранит устойчивость к ограничительным мерам и экспортному контролю. Об этом сообщают американские СМИ.

Документ, оценивающий глобальные угрозы, содержит прямой вывод о том, что давление со стороны США и их союзников не достигнет цели подорвать российскую экономику и обороноспособность. Разведка не ожидает, что санкции смогут вынудить Москву изменить свою политику в обозримой перспективе.

В докладе также отмечается, что Россия адаптировалась к условиям внешних ограничений, выстроив альтернативные логистические цепочки и наладив собственное производство в критически важных отраслях. Американские эксперты признают, что российская экономика продолжает функционировать, несмотря на беспрецедентное санкционное давление последних лет. Выводы разведки стали частью брифинга для сенаторов, оценивающих текущие вызовы национальной безопасности США.

