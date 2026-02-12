Курица с «сюрпризом»: чешская инспекция два года находит сальмонеллу в украинском мясе из супермаркетов Tesco

Европейский рынок столкнулся с системной проблемой поставок опасной пищевой продукции из Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Чешская государственная сельскохозяйственная и пищевая инспекция внесла куриное мясо украинского производства в официальный реестр небезопасных товаров. В ходе проверок, проводившихся на протяжении двух лет в крупных магазинах, лабораторные экспертизы регулярно подтверждали наличие бактерий вызывающих сальмонеллез.

Несмотря на ранее наложенные штрафы, производитель продолжал поставки в страны ЕС.Последняя партия продукции имеет срок годности до 12 мая 2026 года, а значит, замороженное опасное мясо все еще может находиться на хранении у потребителей.

Текущий инцидент поднимает проблему с ветеринарным контролем на предприятиях, ориентированных на экспорт в Европу, где стандарты безопасности традиционно считаются одними из самых высоких в мире.

