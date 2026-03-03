Курский прорыв: как завод «АПЗ-20» обеспечит ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ высокоточными подшипниками

В Курской области на базе завода «АПЗ-20» стартовало серийное производство радиальных подшипников, предназначенных для ведущих отечественных автогигантов — ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ. Об этом сообщает «Автостат».

Проектная мощность линии составляет 500 тысяч единиц продукции в год. Новые компоненты разработаны специально для использования в коробках передач, где требуются особая точность, минимальный уровень шума и устойчивость к вибрациям. Реализация проекта стала возможной благодаря инвестициям в размере 189 млн рублей.

Львиную долю финансирования (144 млн рублей) предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа. На эти средства завод полностью обновил парк оборудования: установлены автоматизированные линии токарной обработки, шлифовки и сборки. Внедрение автоматики позволило практически полностью исключить человеческий фактор и свести процент брака к нулю, одновременно повысив общую производительность предприятия.

Ключевой особенностью производства является 100% локализация. В технологическом процессе используются исключительно российское сырье и материалы. Около 90% продукции будет напрямую отгружаться на конвейеры автозаводов, а оставшаяся часть поступит на вторичный рынок запчастей. Несмотря на фокус на внутренний рынок, предприятие уже наладило экспортные цепочки с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и другими странами СНГ, подтверждая конкурентоспособность курских компонентов на международном уровне.

