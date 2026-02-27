Квадратные метры стали ближе: россиянам теперь нужно меньше двух зарплат на покупку одного «квадрата»

В 2025 году доступность жилой недвижимости в России продемонстрировала незначительный рост благодаря тому, что доходы населения увеличивались быстрее стоимости жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным аналитиков, в декабре прошлого года для приобретения одного квадратного метра жилья в среднем по стране требовалось 1,9 средней заработной платы. Для сравнения, в конце 2024 года этот показатель составлял ровно два месяца, а в 2022 году достигал 2,3 месячных оклада.

Положительная динамика была обеспечена существенным увеличением номинальных начислений работникам при одновременном замедлении ценового ралли на рынке недвижимости. Доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец со ссылкой на статистику Росстата отметила, что за одиннадцать месяцев 2025 года средняя зарплата в стране поднялась до 96,7 тыс. руб., показав рост на 14,2%.

В то же время ситуация в строительном секторе оставалась стабильной. Стоимость одного квадратного метра в новостройках по итогам года даже снизилась на 1,1%, составив 199,2 тыс. руб.. Вторичный рынок показал умеренный рост цен на 7%, достигнув отметки в 160,4 тыс. руб. за «квадрат».

