Квартирный вопрос : вице-премьер Хуснуллин назвал низкие доходы главной преградой для покупки жилья

Ключевым фактором для сохранения темпов жилищного строительства в России является рост реальных доходов граждан. Об этом сообщает «РБК».

По словам Хуснуллина, именно покупательная способность населения станет фундаментом для дальнейшего развития отрасли, которая на данный момент сталкивается с серьезными вызовами. Помимо уровня заработных плат, вице-премьер выделил проблему высокой себестоимости квадратного метра.

Он подчеркнул необходимость снижения затрат на возведение объектов, отметив при этом критический дефицит подготовленных земельных участков. В связи с рекордными объемами ввода жилья в предыдущие периоды, резерв свободных площадей под застройку в стране практически исчерпан. Особое внимание представитель кабмина уделил роли льготной ипотеки, назвав ее инструментом безусловного влияния на экономику сектора.

Несмотря на недавнее решение Банка России снизить ключевую ставку до 15,5%, рыночные условия кредитования остаются жесткими. Эксперты фиксируют, что стоимость ипотеки почти не отреагировала на действия регулятора. Аналитическое сообщество прогнозирует лишь символическое снижение ставок на 0,5 процентных пункта в ближайшей перспективе, что не принесет ощутимого облегчения потенциальным заемщикам. В текущих условиях радикальных перемен на рынке недвижимости до конца года не ожидается.

