Биохакинг на госуровне: Путин поручил создать систему экспорта российских биоразработок

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу максимально оперативно завершить формирование Стратегии развития биоэкономики страны, рассчитанной до середины XXI века. Об этом сообщает «РБК».

Выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, глава государства подчеркнул, что данное направление является критически важным для обеспечения технологического суверенитета и здоровья нации. Помимо внутреннего развития, Владимир Путин распорядился создать эффективную систему государственной поддержки экспорта российской биотехнологической продукции.

Приоритетным направлением станет сотрудничество с ближайшими соседями и странами-партнерами. По мнению президента, Россия обладает потенциалом стать одним из мировых лидеров в сфере биоэкономики, предлагая конкурентоспособные решения для глобального рынка. Особое внимание в будущей стратегии будет уделено синергии между наукой и крупным бизнесом, таким как «Газпромбанк» и Российский научный фонд, для ускоренного внедрения лабораторных открытий в реальный сектор экономики.

