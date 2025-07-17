Лариса Ивлева стала исполняющей полномочия президента УК ЮГК

Лариса Ивлева назначена исполняющей обязанности президента «Управляющей компании „Южуралзолото группа компаний“» (УК ЮГК). Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц.

Таким образом, Ивлева сменила на этой должности Константина Струкова, отстраненного от управления компанией по решению суда.

Ивлева не новичок в компании — ранее она занимала должность вице-президента УК ЮГК, а также входила в совет директоров и руководила юридическим направлением.

Ее назначение стало следствием судебного решения по иску Генеральной прокуратуры (ГП) РФ, которая потребовала обратить в доход государства долю Струкова в ЮГК и УК ЮГК, а также активы его дочери и других связанных с ним лиц.

Эксперты отмечают, что смена руководства может означать новый этап в развитии одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. Однако пока неясно, будут ли проведены дополнительные кадровые перестановки и как это отразится на стратегии ЮГК.

Ранее сообщалось, что суд снял требования ареста с акций миноритариев «Южуралзолота».