Легендарный Kodak может исчезнуть

Kodak оказалась в тяжелом финансовом положении — компания предупредила о возможном прекращении деятельности из-за долгов в $500 млн. Во втором квартале выручка упала на 5%, а прибыль сократилась на 25%. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Легендарная компания Kodak, некогда символ фотографии, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. По итогам второго квартала выручка составила $259 млн — на 5% меньше, чем год назад. Чистая прибыль сократилась до $9 млн, что на 25% ниже показателей 2024 года.

Но главной проблемой стали долги. Kodak должна кредиторам около $500 млн и признает, что не уверена в возможности продолжать работу в прежнем формате. Компания пытается сократить долговую нагрузку, но ситуация вышла из-под контроля.

Инвесторы отреагировали резко — акции Kodak подешевели на 7%. Теперь будущее бренда, который когда-то изменил мир фотографии, под большим вопросом. Если компания не найдет выход из кризиса, она может повторить судьбу других гигантов, не сумевших адаптироваться к цифровой эпохе.

