Ловушка Трампа: как торговая политика разогнала инфляцию в США и заблокировала снижение ставок

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка опубликовал резонансный доклад, который ставит под сомнение ключевой тезис администрации Дональда Трампа о том, что торговые пошлины оплачиваются иностранными государствами. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным исследования, более 90% всех затрат, связанных с повышением импортных тарифов, легли на плечи американских потребителей и бизнеса. Аналитики подчеркивают, что иностранные экспортеры практически не снизили цены на свои товары, из-за чего произошло полное перекладывание налогового бремени на внутренний рынок США.

Бюджетное управление Конгресса в своем отчете подтвердило, что около 30% повышения цен предприятия поглощают за счет снижения собственной прибыли, а остальные 70% напрямую отражаются на ценниках для конечных покупателей. Иностранные же поставщики теряют лишь около 5% своих доходов. Американцы несут до 94% всех экономических убытков.

Торговая политика Белого дома стала серьезным вызовом для Федеральной резервной системы. Представители ФРС отмечают, что именно пошлины стали основной причиной повышения инфляции. Несмотря на то что в правительстве называют влияние тарифов «незначительным», Конгресс уже начал оказывать сопротивление. Окончательную точку в вопросе законности таких экономических мер должен поставить Верховный суд США.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США закупил 7 тысяч устройств Starlink для работы в Иране.