Лула да Силва инициировал переговоры БРИКС

Бразилия созывает страны БРИКС на экстренные переговоры — участники обсудят ответ на новые пошлины США, заявил президент Лула да Силва.

Бразилия инициировала срочные переговоры стран БРИКС в формате видеоконференции для обсуждения мер против новых тарифных ограничений со стороны США. По информации из администрации бразильского президента, Лула да Силва уже провел предварительные консультации с лидерами России, Индии и Китая, а в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию с главой ЮАР.

Поводом для экстренного совещания стало решение американских властей о введении 50%-ных пошлин на ряд бразильских товаров, включая мясную и кофейную продукцию. При этом Вашингтон сохранил беспошлинный режим для бразильских поставок целлюлозы, авиационных комплектующих, редкоземельных металлов и апельсинового сока.

Участники БРИКС могут рассмотреть меры по укреплению взаимной торговли и созданию альтернативных финансовых механизмов. Текущая ситуация ускорит процесс экономической интеграции внутри объединения, где уже давно обсуждаются вопросы снижения зависимости от долларовой системы.

Ожидается, что предстоящие переговоры приведут к конкретным решениям, которые могут существенно повлиять на расстановку сил в международной торговле. Заседание стран БРИКС запланировано на ближайшие недели.

