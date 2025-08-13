Европа готова ослабить антироссийские санкции

Европейские страны рассматривают возможность временного ослабления санкций против России — но только в случае заключения перемирия. При любых нарушениях ограничения вернутся в полном объеме. Об этом сообщает Sky News.

Евросоюз и союзники Украины обсуждают поэтапное снятие санкций с России, если Москва согласится на полное прекращение огня. По данным Sky News, ключевым условием станет мгновенное восстановление всех ограничений при малейшем нарушении перемирия.

Первым шагом может стать 15-дневное прекращение боевых действий — в этот период санкции останутся в силе. Если режим тишины продержится, стороны перейдут к обсуждению более долгосрочного соглашения.

Инициатива обсуждается на фоне подготовки к переговорам между лидерами США и России. Италия, по данным источников, намерена добиваться участия ЕС в этих переговорах, настаивая на гарантиях безопасности для Украины.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз попросили не портить переговоры Трампа и Путина.