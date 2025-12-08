«Медное золото»: цена меди взлетела до исторического максимума

Цена меди на мировых биржах в понедельник, 8 декабря, обновила исторический максимум, превысив отметку в $11,7 тыс. за тонну, на волне новостей о планах Китая стимулировать внутренний спрос. Об этом сообщает Bloomberg.

Котировки ключевого промышленного металла подскочили более чем на 1%, достигнув уровня в $11 771. Аналитики напрямую связывают этот взлет с заявлениями властей Китая, крупнейшего мирового потребителя сырья. Пекин обозначил укрепление внутреннего спроса как приоритет и пообещал проводить более активную бюджетную политику.

Это оживило рынок, поскольку Китай намерен масштабно модернизировать энергосети и развивать мощности для обработки данных — это процессы, требующие огромного количества меди. Параллельно на рынке сохраняется напряжение из-за физического дефицита металла, что подстегивает панические покупки среди трейдеров.

Дополнительным фактором давления стали действия в США, где начали наращивать стратегические запасы меди. Это делается на фоне слухов о возможном введении пошлин на импорт рафинированной меди в следующем году. В совокупности эти события создали идеальный шторм, вытолкнувший стоимость цветного металла на недосягаемую прежде высоту.

