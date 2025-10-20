Минфин рассказал россиянам, как сохранить деньги

Минфин России представил официальные рекомендации для граждан по управлению сбережениями. Краткосрочные накопления ведомство советует хранить на рублевых депозитах, а долгосрочные — вкладывать в ОФЗ и золото. Об этом сообщает РИА Новости.

Финансовые власти страны в лице заместителя министра финансов Алексея Моисеева четко обозначили оптимальные стратегии для частных инвесторов. Для денег, которые могут потребоваться в ближайшей перспективе, идеальным инструментом остаются рублевые банковские вклады.

Средства, предназначенные для будущего, эксперты министерства рекомендуют направлять в облигации федерального займа и инвестиционное золото. При этом золото, как и ОФЗ, рассматривается как актив для долгосрочного владения, а не для спекулятивных операций, где высокие транзакционные издержки могут съесть всю прибыль.

Что касается иностранной валюты, то в Минфине не видят в ней особого смысла для сбережений, отмечая, что четкого тренда на ее укрепление в последние годы не наблюдается. Рекомендации прозвучали на фоне запуска торгов физическим золотом на Санкт-Петербургской бирже, что делает этот актив еще более доступным для широкого круга граждан.

