Минфин США ужесточил санкции против России

Американские санкции против России стали жестче. Минфин США расширил списки, включив в них сотни российских компаний и десятки физлиц.

Под санкционный удар попали не только российские организации, но и компании, которые, по версии США, помогают РФ обходить ограничения. В обновленном списке теперь еще 400 компаний из России и нескольких стран, а также более 30 фамилий неугодных лиц, в том числе и высокопоставленных.

Например, теперь под санкциями США начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин и три заместителя министра обороны: Александр Фомин, Андрей Булыга, Павел Фрадков.

В списке оказались Московский авиационный институт, производитель шин «Кордиант», «Чип и Дип», научно-промышленное предприятие «Звезда». Не обошли стороной и компании структуры Росатома.

«Минфин также ввел санкции против более чем 150 российских компаний, занимающихся производством оборонных и связанных с ними материалов, технологий, продукции производственного и аэрокосмического назначения», — отмечает американское ведомство.

Полагают, что введенные ограничения помешают производству, ослабят ВПК и не дадут эффективно использовать вооружение против Украины. Хотят помешать также ремонту военной техники с помощью санкций.

В широком списке американских санкций сотни компаний из РФ, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, а также Узбекистана.

О том, что Минфин США собирается расширить список санкций стало известно 22 октября.

Ранее сообщалось, что Путин одержал победу над Западом, не дав ему изолировать Россию массовыми санкциями.