Молдавия нашла украинскую альтернативу российскому газу

Молдавия осталась без российского газа с начала 2025 года, но нашла неприятную замену. Как пишет компания Energocom, на этом фоне страну переведут на электричество, поставляемое ил Румынии и Украины.

В текущем месяце Румыния обеспечит до 62% потребностей Молдавии в электроэнергии. Показатели выше за счет того, что в страну ограничили транзит российского газа. Кроме того, помимо Румынии помогать с поставкой электроэнергии будет Украина.

«Помимо контрактов, анонсированных 31 декабря, мы будем закупать электроэнергию в Украине у "Энергоатома" — для ночных часов, когда у наших коллег есть излишки энергии, и они могут ее экспортировать», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Альтернатива для Молдавии неприятная: газ дешевле, чем постоянная подача электричества из сторонних источников. Кроме того, неясной остается судьба Приднестровья, где отключили центральное отопление в жилых и социальных зданиях.

Ранее также сообщалось, что с 1 января Россия прекратит подачу газа в Европу.