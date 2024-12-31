Молдавские власти намерены национализировать принадлежащий «Газпрому» «Молдовагаз»

Глава правительства Молдавии Дорин Речан дал указание начать подготовку законодательной базы для национализации компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций которой принадлежит российскому газовому гиганту «Газпром». Об этом стало известно из сообщения агентства «Интерфакс».

С 1 января «Газпром» больше не будет поставлять газ в Молдавию из-за того, что компания «Молдовагаз» не смогла договориться с российским газовым гигантом о погашении задолженности. Об этом сообщил Речан.

По словам Речана, у Молдавии нет обязательств по выплате долга, из-за которого «Газпром» решил прекратить поставки газа.

«Международный аудит показал, что никакого долга не существует. Может быть, эти деньги и были потрачены на путешествия и яхты, но недопустимо перекладывать этот долг на плечи граждан Молдавии», — процитировал «Интерфакс» премьера Молдавии.

Речан добавил, молдавский Минюст уже подготовит соответствующие законодательные поправки, позволяющие в самое ближайшее время национализировать в стратегических отраслях любые предприятия.

Ранее сообщалось, что Молдавии придется выплатить долг «Газпрому», чтобы не остаться без газа.