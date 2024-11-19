Мосбиржа назвала причину приостановки торгов на срочном рынке

Представители Московской биржи сообщили, что приостановка торгов на срочном рынке 19 ноября 2024 года была вызвана технической неисправностью на одном из серверов, отвечающих за предварительную проверку рисков. Об этом пишет РИА Новости.

Проблема возникла в 16:18 по московскому времени и потребовала немедленного вмешательства специалистов.

Для решения возникшей ситуации был оперативно выполнен перевод работы на резервное оборудование. В пресс-службе биржи отметили, что этот процесс прошел в штатном режиме, что позволило минимизировать последствия и возобновить торги в кратчайшие сроки.

Срочный рынок Московской биржи, обеспечивающий заключение сделок с деривативами, обладает высокими требованиями к надежности систем. Поэтому для предотвращения сбоев используется резервная инфраструктура, позволяющая восстановить функционирование торговой площадки даже в случае аппаратных неисправностей.

Инциденты подобного рода, хотя и случаются крайне редко, подчеркивают важность технической устойчивости и постоянного мониторинга оборудования. Биржа заверила участников торгов, что предпринимаются все необходимые меры для предотвращения подобных сбоев в будущем.

Напомним, в последний раз торги на фондовом рынке Мосбиржи временно приостанавливали 14 августа.