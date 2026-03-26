«На эти грабли нельзя наступать»: Набиуллина предостерегла от развития экономики за счет карманов россиян

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с резким предостережением в адрес тех, кто считает, что экономический рост можно ускорить простой раздачей денег. Выступая в Госдуме, она прямо заявила: нельзя развивать страну за счет «карманов граждан». Об этом сообщает «РБК».

Попытка «широким жестом» финансировать все подряд неминуемо обернется ускорением инфляции, и это уже проходили. Набиуллина напомнила, что в 2024 году экономика уже наступала на эти грабли. Тогда рост цен резко ускорился, и повторять такой сценарий нельзя. Люди, по ее словам, боятся подорожания, и эти страхи обоснованны.

При этом, по мнению главы ЦБ, у властей есть все возможности обеспечить высокие темпы роста без раскручивания инфляционной спирали. Но для этого нужны не жесты, а совместная работа правительства и Центробанка. Главный ресурс — не печатный станок, а производительность труда. Именно она, а не инвестиции ради инвестиций, должна стать драйвером.

Набиуллина привела тревожную статистику: пока капиталовложения росли темпами до 20% в год, производительность прибавляла лишь 1–2%. То есть деньги вкладывали, но отдачи в виде реального роста эффективности не получали.

Ранее Россия обогнала страны G20 по доступности мяса.