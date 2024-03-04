За год на Украине конфисковали российских активов больше, чем на 788 миллионов долларов

На Украине назвали размер конфискованных активов России за прошедший год. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь на слова, сказанные премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Как сообщил политик, в 2023 году Украина использовала на свои нужды около 30 миллиардов гривен или порядка 788,4 миллионов долларов, которые являлись активами России. Он же рассказал, что эти средства принадлежали различным банкам, а также предприятиям. При этом, Шмыгаль решил не сообщать, куда именно была потрачена внушительная сумма, а также кого конкретно лишили активов.

Ранее мы писали о том, что Россия может иметь в своем распоряжении записи многих секретных переговоров, которые вело высшее руководство Германии. Как сообщал бывший руководитель немецкой внешней разведки Август Ханнин, в том числе у наших разведчиков могут иметься записи разговоров канцлера Олафа Шольца и других заметных лиц европейского государства.