Немецкие разведчики считают, что у России может быть еще множество перехватов секретных переговоров

У России может быть еще немало перехваченных секретных переговоров немецких военных и политиков, включая канцлера Олафа Шольца. Об этом говорят разведчики ФРГ в материале Bild.

Так, экс-глава немецкой внешней разведки BND Август Ханнин заявил, что публикация расшифровки разговора военных о возможном ударе дальнобойными ракетами Taurus может быть лишь «верхушкой айсберга». Он отметил, что такие материалы обычно не предают гласности, чтобы не засветить свои источники.

Депутат Бундестага и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер считает, что россияне опубликуют секретные материалы, связанные с немецкими политиками, как только сочтут это необходимым.

А британский эксперт по разведке Нил Барнетт полагает, что Россия может использовать перехваченные разговоры для того, чтобы стравливать друг с другом европейских политиков.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полный текст разговора немецких военных, в котором они обсуждали особенности применения ракет Taurus, если таковые будут предоставлены Украине. Сегодня МИД России вызвал по этому поводу посла Германии Александра Ламбсдорфа.