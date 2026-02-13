Набиуллина объявила о прохождении пика инфляции: Центробанк снизил ставку до 15,5%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении пика инфляционного давления в январе. По ее словам, резкое ускорение роста цен в начале года носило временный характер и было связано с разовыми факторами, включая перенос повышения НДС в стоимость товаров и услуг. Об этом пишет РИА Новости.

Глава регулятора пояснила, что пик устойчивой инфляции остался в декабре 2024 года. Несмотря на январский всплеск, годовой показатель на 9 февраля составил 6,3%, что оказалось ниже ожиданий ведомства. Набиуллина уточнила, что многие компании отложили индексацию цен до начала текущего года, из-за чего эффект от налоговых изменений проявился концентрированно. Дополнительное влияние оказали подорожание топлива и сезонный рост цен на овощи из-за холодной погоды, повысившей издержки аграриев.

На фоне стабилизации ситуации Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% годовых. Это шестое смягчение денежно-кредитной политики подряд. Регулятор обновил среднесрочный прогноз: ожидается, что по итогам 2026 года инфляция составит от 4,5% до 5,5%. Фамилия главы ведомства прозвучала в контексте надежды на возвращение к целевому уровню в 4% во втором полугодии. Дальнейшие шаги ЦБ будут зависеть от поступающих статистических данных, при этом руководство допускает как продолжение цикла снижения, так и паузу.

Ранее финэксперт Новожилов предположил, что Центробанк сохранит жесткую позицию по ставке.