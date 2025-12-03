«Нищий с семечками»: Костин рассказал анекдот о споре банков с маркетплейсами

Андрей Костин прокомментировал острый спор банков с маркетплейсами, рассказав поучительный анекдот про нищего. Он уверен, что у каждого игрока на рынке должна быть своя роль, а скидки за оплату картой конкретного банка — это недобросовестная конкуренция. Об этом сообщил ТАСС.

На форуме «Россия зовет!» Костин привел историю о нищем, торгующем семечками, который отказывает другому в долларе, ссылаясь на договор с Bank of New York. По мнению банкира, эта аллегория идеально описывает текущий конфликт. Маркетплейсы, предлагая скидки при оплате картами своих партнерских банков, создают неравные условия и вторгаются в чужую зону ответственности.

Костин подчеркнул, что банки не настроены враждебно, но указывают на мировой опыт: ни в одной стране маркетплейсам не разрешили создавать собственные банки. Он напомнил, как в Китае ограничили финансовые амбиции крупных технологических компаний.

Позиция ВТБ совпадает с мнением ЦБ и других крупных банков. Все они выступают за законодательный запрет на прямые и косвенные скидки маркетплейсов, связанные со способом оплаты. Регуляторы опасаются, что текущая практика ведет к монополизации и ущемлению прав потребителей, которым навязывают определенные финансовые продукты. Маркетплейсы, в свою очередь, называют предлагаемые меры излишними и надеются на компромисс.

Ранее потребительские организации попросили сохранить скидки на маркетплейсах.