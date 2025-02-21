Новак: ушедшие компании смогут вернуться только на выгодных для РФ условиях

Вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС сообщил , что иностранные компании и инвесторы смогут вернуться в Россию, но только если это будет выгодно для Москвы.

В то же время он отметил, что в России необходимо ориентироваться исключительно на наши национальные интересы. Работа по укреплению лидерства в технологических областях ключевых отраслей будет продолжаться, даже если произойдут какие-либо изменения.

«Наличие собственных передовых технологий по критически важным направлениям важно для дальнейшего успешного развития ведущих отраслей российской экономики», — отметил вице-премьер.

Также Новак напомнил, что многие освободившиеся рыночные сегменты уже заняты российскими производителями или компаниями из дружественных государств.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что автомобильные бренды Volkswagen и Volvo смогут вернуться в Россию, но уже на других условиях. По информации источника, те мощности в российских регионах, которые раньше принадлежали зарубежным компаниям, теперь используют отечественные производители.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова выступила с предложением закрыть западным брендам дорогу к возвращению на российский рынок.