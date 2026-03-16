Новый виток импортозамещения: в Самарской области стартовал выпуск мастик и автоклея

В Самарской области стартовал новый промпроект — компания «Полад» запустила в Отрадном выпуск автоклея и мастик, способных занять до четверти рынка, гдe импорт пока держит около 70%. Об этом сообщает «Автостат».

Тольяттинская фирма развернула производство материалов, нужных для сборки машин российских автозаводов. Речь идет о составах, которыми скрепляют детали кузова, усиливают герметичность, подавляют шум и защищают авто от химии и перепадов температур. Продукция направится на линии, гдe собирают LADA — Vesta, Niva, Granta и Iskra, а также машины УАЗ и ГАЗ.

Проект рассчитан на выпуск до 1,5 тыс т мастик и около 80 т клея в год. При этом локализация сырья превысила 80%, что снижает зависимость отрасли от зарубежных поставщиков.

Инвестиции в запуск составили около ₽184 млн. Из них ₽136 млн компания получила от Фонда развития промышленности по программе «Автокомпоненты». После выхода на полную мощность «Полад» намерен занять до 25% российского рынка и заметно сократить долю зарубежных материалов, ранее контролируемых структурами из Германии и Швейцарии.

Ранее эксперты подсчитали, сколько стоит 100 км пути на электромобиле.