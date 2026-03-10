Обвал на 15%: нефтяной рынок пошел вниз после прогнозов Трампа о скором завершении войны

Мировые цены на нефть во вторник, 10 марта 2026 года, продемонстрировали рекордное падение, обвалившись примерно на 15%. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на $14.23 до отметки $84.73 за баррель, а американская нефть WTI потеряла в цене $14.46, опустившись до $80.31. Столь резкая коррекция произошла на следующий день после того, как котировки достигали максимумов 2022 года ($119), и была спровоцирована заявлениями президента США о скором завершении военного конфликта с Ираном.

Дополнительное давление на рынок оказало сообщение министра энергетики США Криса Райта о том, что американский флот успешно обеспечил проход танкера через Ормузский пролив. По словам Райта, Вашингтон полностью контролирует стабильность энергетических потоков в ходе военной операции.

Тем не менее эксперты призывают к осторожности. Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что даже в случае немедленного прекращения огня восстановление цепочек поставок займет недели. В ответ на действия Вашингтона Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил полной блокировкой экспорта региональной нефти, если атаки продолжатся.

Ранее разведка США сообщила о подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива.