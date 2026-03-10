Мины против нефти: Тегеран подготовил блокаду главной энергетической артерии мира

По данным американских официальных лиц, военные Тегерана начали погрузку донных и якорных мин на быстроходные катера и вспомогательные суда в Персидском заливе. Эти действия стали ответом на серию массированных ударов Израиля и США по военным и ядерным объектам Ирана в рамках текущего вооруженного конфликта. Gо данным спутниковой разведки, на иранских судах находится более 5000 глубоководных мин.

Подготовка к блокаде одного из важнейших морских путей мира, через который проходит около 20% мирового потребления нефти и сжиженного газа, вызвала резкую реакцию в Вашингтоне. По словам американского президента, США готовы нанести удары в 20 раз мощнее предыдущих, если Тегеран попытается остановить движение танкеров.

Ранее стало известно, что Трамп столкнулся сразу с тремя мощными ударами, которые поставили под сомнение его политический курс.