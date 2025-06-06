Ограничение рассрочек в 50 тыс. рублей Набиуллина назвала компромиссом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ограничение рассрочек в 50 тысяч рублей является компромиссом. Об этом в пятницу пишет ТАСС.

По словам Набиуллиной, этот рынок требует регулирования, поэтому ограничение рассрочек на указанную сумму является компромиссом.

Также Набиуллина отметила, что Банк России следит за финансовым состоянием предприятий в разных отраслях, пишет РИА Новости. Она отметила, что рисков финансовой стабильности или ухудшения текущей устойчивости на данный момент не наблюдается.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в России снизили ключевую ставку до 20% — это произошло впервые за три года.