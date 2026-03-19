Отдыха за границей станет меньше: туры подорожают до 7% уже в ближайшие недели

Российским туристам придется раскошелиться: отдых за рубежом стремительно дорожает. Соруководитель комитета по выездному туризму РСТ Владимир Рубцов озвучил неутешительный прогноз: цены на зарубежные туры взлетят на 5–7 процентов в зависимости от направления. Об этом сообщает ТАСС.

Главный виновник подорожания — авиаперелет. Эксперт пояснил, что стоимость билетов подскочит до 10 процентов из-за роста цен на нефть и топливо. Авиакомпании уже сейчас пересматривают тарифы на международные рейсы, и эффект туристы ощутят в самое ближайшее время.

Под удар попадают все массовые направления, которые так любят россияне. В списке — Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Мальдивы и другие популярные курорты. Рубцов подчеркнул, что процесс уже запущен: рост цен фиксируется прямо сейчас.

Для тех, кто планировал летний отпуск, новости неутешительные. Туроператоры предупреждают: расслабляться некогда, цены поползут вверх буквально с каждым днем. Придется либо выкладывать круглую сумму, либо пересматривать планы в пользу более бюджетных вариантов.

