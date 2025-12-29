«Побили рекорд Цукерберга»: Журнал Forbes назвал имена самых молодых миллиардеров

Трое американских друзей, которым только исполнилось по 22 года, официально стали самыми молодыми миллиардерами в истории, самостоятельно заработавшими свое состояние. Об этом сообщил журнал Forbes.

Адарш Хиремат, Брендан Фуди и Сурья Мидха не просто попали в ежегодный рейтинг Forbes — они установили новый возрастной рекорд. Друзья, знакомые еще со школьной скамьи, создали компанию, которая занимается подбором IT-специалистов с помощью искусственного интеллекта.

Идея оказалась настолько успешной, что после последнего раунда частных инвестиций в октябре 2024-го совокупное состояние основателей оценили в $2,2 млрд. Таким образом, каждый из троицы стал миллиардером.

Это достижение позволило им обойти даже Марка Цукерберга, который возглавлял аналогичный список Forbes в 2008 году в возрасте 23 лет. История трех друзей демонстрирует, как технологический прорыв в области искусственного интеллекта, помноженный на предпринимательскую смелость и давние доверительные отношения, может в рекордные сроки создать феноменальное богатство.

Ранее рубль стал самой крепкой валютой в мире по итогам 2025 года.