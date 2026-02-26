Поддержка людей, а не застройщиков: Путин разрешил тратить семейную ипотеку на «вторичку» старше 20 лет

Согласно новому перечню поручений, правительство должно проработать механизмы, которые позволят семьям с детьми приобретать жилье на вторичном рынке в домах, построенных более 20 лет назад. Данная мера коснется городов с низким объемом жилищного строительства, где первичный рынок практически отсутствует.

Президент подчеркнул, что ключевым приоритетом программы должна стать реальная поддержка семей, а не стимулирование строительного сектора. На текущий момент в список населенных пунктов, где уже действует льгота на «вторичку», включено около 880 городов, однако перечень будет доработан. Срок исполнения поручения установлен до 30 марта.

Помимо ипотечных льгот, глава государства поручил рассмотреть вопрос об увеличении срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком — его планируют продлить до достижения им возраста трех лет. Напомним, что сейчас семейная ипотека под 6% доступна семьям с детьми до шести лет включительно, а в малых городах условия программы уже начали смягчаться с апреля прошлого года.

Ранее Хуснуллин назвал рост доходов населения условием доступности жилья.