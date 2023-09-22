Подмосковный проект «РТ-Инвест» получил позитивную оценку в ESG-индексе НКР и РБК

Проект компании «РТ-Инвест» получил позитивную оценку в авторитетном ESG-индексе российских компаний по версии РБК и рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Эксперты высоко оценили практики входящей в группу «РТ-Инвест» компании АГК-1 по ответственному ведению бизнеса и соблюдению экологических норм. Помимо этого, оценивались социальные и экопросветительские проекты, а также программы по улучшению условий труда и развитию сотрудников, которые реализуются в компании, сообщила пресс-служба ООО «АГК-1».

ESG-индекс — совместный проект РБК и НКР, который позволяет оценить, насколько российские предприятия следуют лучшим практикам в области социальной, управленческой и экологической ответственности. В этом году в индекс вошли свыше ста компаний, работающих в различных сферах, в том числе строительстве, складском хозяйстве и АПК.

Напомним, в июне этого года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повторно присвоило заводам энергоутилизации отходов «РТ-Инвест» наивысшую оценку по шкале оценки «зеленых» кредитов.

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