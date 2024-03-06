Politico: Путин стал единственным победителем в польско-украинской торговой войне

Победителем в торговой войне между Польшей и Украиной стала Россия, констатирует издание Politico.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», — говорится в публикации.

При этом Россия никак не провоцировала этот конфликт и не влияла на него, отмечает издание.

Министр торговли Украины Тарас Качка заявил, что Киев согласен пойти на уступки в вопросах сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза, но при этом потребовал и сокращения российских поставок.

Ранее запрета на поставку продовольствия из России в рамках всего блока пыталась добиться Латвия, но ее предложение было отвергнуто другими странами. Российская сельхозпродукция не попадает под западные санкции, поэтому продолжает пользоваться спросом на европейском рынке. В частности, крупными покупателями являются Испания и Италия.

Латвия же в одностороннем порядке запретила импорт из России овощей, фруктов, зерна и растительного масла.