После слов Трампа о переговорах рынки взлетели более чем на 3%

После трёхдневного падения американские биржи резко пошли вверх. Инвесторы отреагировали на заявления Трампа и Минфина о возможном смягчении пошлин. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Вашингтон, похоже, решил отойти от жёсткой линии в торговой политике. Как сообщают американские СМИ, США начали смягчать риторику в отношении импортных пошлин. Биржевые индексы тут же ответили ростом более чем на 3% за день.

Рынки поддержали сразу несколько сигналов. Во-первых, стало известно, что Дональд Трамп поручил начать торговые переговоры с Японией. Во-вторых, министр финансов Скотт Бессент заявил: около 70 стран уже обратились к США с предложением обсудить условия новых тарифов. Это может говорить о намерении сторон найти компромисс.

Дополнительный импульс дала новость о телефонном разговоре Трампа с исполняющим обязанности президента Южной Кореи. Американский лидер заверил, что Вашингтон и Сеул «близки к заключению большой сделки». Подробности пока не раскрываются.

На фоне этих новостей американские фондовые рынки открылись с ростом, отыгрывая часть недавних потерь. Инвесторы явно рассчитывают, что риторика «торговой войны» сменится на язык переговоров.

Ранее стало известно о том, что состояние Трампа сократилось на $500 млн из-за новых пошлин.