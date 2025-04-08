Bloomberg: пошлины Трампа ударили по нему самому

После введения «взаимных» пошлин на импорт Дональд Трамп потерял около $500 млн — больше всего обесценилась его медиакомпания. Об этом пишет Bloomberg.

Экономические последствия от торговой политики Дональда Трампа затронули не только мировые рынки, но и самого президента США. На фоне введения «взаимных» пошлин на импорт его состояние, по оценке Forbes, уменьшилось примерно на $500 млн всего за несколько дней.

Подписанный указ предполагает базовую ставку в 10% на импортные товары, но для большинства стран установлены более высокие тарифы — они рассчитывались на основе торгового дефицита США с каждым конкретным государством. Этот шаг спровоцировал волную реакцию за рубежом: ряд стран пообещал зеркальные меры.

Наибольшие потери Трампа пришлись на его медиакомпанию Trump Media and Technology Group — ее акции подешевели на 5%, что лишило его порядка $170 млн. Также пострадал портфель недвижимости, упавший в цене с $660 млн до $570 млн.

Негативно сказались пошлины и на бизнесе, связанном с гольфом: оборудование и одежда для клубов, которые часто импортируются, также попали под тарифы. В результате Трамп понес убытки от политики, которую сам же и запустил, поставив под удар не только внешнюю торговлю, но и личные активы.

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